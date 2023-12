Rahvusringhäälingu korrespondendiks saab Järvamaale politseiuudiseid vahendanud inimene

„Oleme Ester Vilgatsile väga tänulikud pikaajalise pühendunud töö eest ERR-i uudistetoimetuses. Kristi Raidla eestvedamisel on Pärnu ja Pärnumaa sündmused kindlasti ka edaspidi hästi kajastatud,“ ütleb ERR-i uudistetoimetuse juht Anvar Samost.

Kristi Raidla on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ajakirjanduses ja kommunikatsioonis ning õppinud lisaks turismi- ja hotelliettevõtlust. Haapsalus sündinud ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi lõpetanud Raidla on Pärnus elanud tänaseks rohkem kui 20 aastat. Alates 2017. aastast on ta töötanud Politsei- ja Piirivalveametis Lääne prefektuuri pressiesindajana Pärnus.