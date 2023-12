KIIRABITÖÖTAJA ELU MAAPIIRKONNAS ⟩ Elude päästmise kõrval tuleb olla ka vestluspartner, sahamees ja ahjukütja

Aastatega on muutunud asukoht: kui algselt asuti Türi vana polikliiniku õuel, siis uue tervisekeskuse valmimisel koliti nende naabriteks. Vahetunud on ruumid, autod ja inimesed aga eesmärk on jäänud samaks, olla abivajajatele võimalikult lähedal ja võimalikult kiirelt abiks. Seonduvalt ümmarguse tähtpäevaga sai Türi Rahvalehest lugeda mõningaid meenutusi.