Las Vegase ülikoolis õppiv Järvamaa neiu sattus koolitulistamise keskele

Emili Liis Osula isa Asko Osula ütles Järva Teatajale, et pere sai juhtunust teada kohe. «Emili kirjutas sotsiaalmeedia peregruppi, et nende koolis on tulistamine ning nad varjusid treeneri ja kaaslastega staadioni ääres olevasse spordivahendite kuuri,» lausus ta.