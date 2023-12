COVID ja gripp näitavad võimu

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et mulje COVID-19 sagedasest levikust pole petlik. «Ma ütleks, et seda on isegi rohkem kui 2021. aastal ja on sama nakkav kui siis. Ainus vahe on selles, et inimesed tulevad nüüd viirusega paremini toime, haigus kulgeb antikehade olemasolu tõttu organismis üldjuhul kergemalt ning tüsistusi ja teise laine haigestumist on vähem,» selgitas ta.