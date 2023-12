Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tõsi ta on, et parema meelega ei tahaks me koroona-aastaid meenutada, kuid liiga kergel käel neid unustada samuti ei tohiks. Tõsisemad viirushaigused on meie elu igapäevaosa ning sügistalvisel ajal muutuvad need eriti oluliseks, sest viirustele soodsatest kliimatingimustest ja inimeste immuunsüsteemi nõrgenemise tõttu suureneb nakatumine märgatavalt. Nii ongi juba juhtunud ning COVID-19 liigub praegu isegi rohkem kui paari aasta taguse pandeemia ajal. Vaikselt hakkavad sagenema ka teated grippi haigestumisest. Paide perearst Ingrid Alt ütles, et mulje COVID-19 sagedasest levikust pole petlik. «Ma ütleks, et seda on isegi rohkem kui 2021. aastal ja on sama nakkav kui siis. Ainus vahe on selles, et inimesed tulevad nüüd viirusega paremini toime, haigus kulgeb antikehade olemasolu tõttu organismis üldjuhul kergemalt ning tüsistusi ja teise laine haigestumist on vähem,» selgitas ta.