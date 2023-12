Endine järvalane kirjutas teadusliku raamatu kakast

„Kirjutame teemadest, millest inimesed iga päev ehk ei räägi – näiteks seedehaigused, tabuteemad nagu kakamine, puuksutamine. Näitame, et neist teemadest tohib ja isegi peab rääkima, et mõista oma keha paremini ja kuidas tervist abistada,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla gastroenteroloog ja raamatu üks autor dr Helēna Dauvarte.

Lätist pärit arst on Eestis elanud ja töötanud viis aastat ning valdab eesti keelt täiesti vabalt. Raamatu kirjutamine oli tema jaoks eelkõige missioon. „See oli minu jaoks isegi kohustus, et harida inimesi teemal, mida ise olen sügavuti õppinud. See oleks kõigile kasulik, kui oma ala spetsialistid jagavad oma teadmiseid lihtsas ja arusaadavas keeles. Ma isegi õppisin läbi selle protsessi, kuidas keerulist meditsiinilist teemat anda edasi nii, et seda oleks mugav ja hea lugeda. Samas õppisin ka selgemas keeles patsientidega suhtlema ja seletama haiguste kohta – nägin seda perspektiivi läbi lugeja silmade.“