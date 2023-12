Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas esimesed välisesinejad

Florence Adooni on artist, kelle kaasakiskuva, ajalugu ja tänapäeva siduva tantsumuusika saatel on raske liikumatuks jääda. Ghana lauljanna on üks oma kodumaal õitsele löönud frafra gospeli viljelejatest, mis loodi rahvarohketel pühapäevastel jumalateenistustel laulmiseks ja mida toetab aktiivne kaasaplaksutamine. "Frafra gospeli kuninganna" Florence Adooni kaasahaarav väljenduslaad on segunenud Ghana teise uhke ja tugeva muusikatraditsiooniga: meloodiliselt ja rütmiliselt pulseeriva highlife’iga, milles kohalikud Ghana traditsioonid võtavad tuld popi, roki ja jazzi ideedest, kaasates säravaid vaskpuhkpille.