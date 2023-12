Hooldereform pitsitab Järvamaa omavalitsuste niigi õhukest rahakotti

Hooldereformiks pooleks aastaks 40 miljonit ja terveks järgnevaks aastaks 58 miljonit andes ning seda hüüdlausega «Hooldekodukoht pensioni eest!» reklaamides pidi valitsus teadma, et nöörib omavalitsustel kõri kinni. Valikud on jõhkrad: hakata inimesi hooldekodudest välja viskama, panna kinni kool, kultuurimaja...

Rahastamisel väitis riik, et arvestab omavalitsuste senise 20-protsendilise omapanusega. Kus aga hooldekoduelanike arv just reformi tõttu mitmekordistus, tähendab see vallaeelarvest röögatuid lisasummasid. Lisaks tuleb maksta riigi antud tulumaksulisast nüüd ka matusetoetused ja asendushooldus.