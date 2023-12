Uuring tõi välja kutsesüsteemi rakendumise head ja vead

„Uuringust tulid esile Eesti kutsesüsteemi peamised tugevused. Nendeks on kompetentsipõhine lähenemine, tõhus koostöö ettevõtjate, haridusasutuste ja kutsenõukogude vahel ning toetus elukestvale õppele ja karjääri planeerimisele. Probleemkohtadeks on süsteemi jäikus, kutsestandardite liigsest detailsusest tulenev bürokraatia ja keerulised nõuded kompetentside tõendamisel,“ rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsesüsteemi reformi juht Külli All.