Sotsiaalministeerium ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kutsuvad üles tunnustama parimaid sotsiaalvaldkonnast

„Sotsiaalvaldkonna inimesed seisavad ühiskonnas väga oluliste väärtuste eest. Hool, märkamine, ligimese aitamine. Nad pingutavad iga päev selle nimel, et olla inimeste jaoks olemas ning leida nende muredele lahendusi. Sotsiaaltöötajate kanda on oluline roll kogukonna südamena ja nad väärivad tänu pühendumuse ja tehtud töö eest. Kutsun üles kõiki esitama kandidaate, kelle panus inimeste abistamisel on teile silma jäänud. Ja muidugi ka lihtsalt niisama häid inimesi hea sõnaga toetama,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.