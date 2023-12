Valimised, automaks ja tehisintellekt: Google’i aasta otsitumad sõnad Eestis

Lisaks on Google’i otsingumootor lihtne abiline nõuannete ja kiirete soovituste saamiseks. Sel aastal otsisid eestlased kõige enam nippe, kuidas arvutada tulumaksutagastust, kuidas püüda äädikakärbseid ja kuidas õpetada last lugema.

Selle aasta Google’i üle maailma enim otsitud tulemus uudiste kategoorias on sõda Iisraelis ja Gazas, kõige otsitum sportlane on Ameerika jalgpallur Damar Hamlin, kõige populaarsem muuseum on Louvre ja otsitum film on „Barbie” ning retseptidest otsiti enim Korea riisitoidu bibimbapi tegemise õpetust.