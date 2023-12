Riigikaitsekomisjon: psühholoogilise kaitse tähtsust ei tohi alahinnata

Komisjonis juhiti tähelepanu, et Venemaa rünnak Ukraina vastu on õpetanud, et kui iga ühiskonnagrupp ja inimene panustab võitlusesse, on võimalik agressorile vastu seista. Infosõjas on määrav ühiskonna vastupanu tervikuna, sealhulgas oskus tunda ära ja mitte lasta end eksitada vastase propagandavaledest, märkis komisjon.