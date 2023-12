Siim Oja (vasakul) ja Romet Jürgenson rääkisid Kesklinna kooli õpilastele oma ralliteekonnast meeleldi, sest äkki innustab see kedagi rallisportlaste perega liituma, samas tuleb neile endalegi esinemiskogemus kasuks.

Tartu Kesklinna kooli kaheksandas klassis õppiva Grete Mia Koha hinnetelehel on viied. Ta on õpilaskogu president, olgugi et kooli ta vahel ei jõuagi.