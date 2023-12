Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallavanem ja Väätsa prügila nõukogu liige Toomas Tammik ütles, et vallavolikogus on mitu korda tõstatunud küsimus, kas vald peab olema Väätsa prügila üks omanikke. «Olles seda küsimust pikalt vaaginud, leian, et Järva vald võiks alustada teise Väätsa prügila ASi aktsionäri, Ragn-Sellsiga läbirääkimisi võimaliku aktsiate võõrandamise üle,» lausus Tammik. Väätsa prügilal oli varem kolm omanikku. Ligikaudu 40 protsenti aktsiaid omasid nii Paide linn kui ka Türi vald. Järva valla omanduses on natuke üle 20 protsendi prügilast. 2021. aasta mais otsustasid Paide linnavolikogu ja Türi vallavolikogu panna ühiselt enampakkumisele oma enamusosaluse prügifirmas alghinnaga 2,5 miljonit eurot. Sama aasta sügisel olnud enampakkumisel oli prügila ostust huvitatud kuus firmat. Kõige suurema pakkumise, mis oli 3 511 111 eurot, tegi Ragn-Sells. Tammik ütles, et esimese asjana tahab ta prügila teise omaniku, Ragn Sellsi esindajatega arutada, kas ettevõte on aktsiate omandamisest huvitatud ja mis hinnaga. Kui leitakse üksmeel, siis müübki vald oma osaluse Ragn-Sellsile. Samas on võimalik panna osalus ka enampakkumisele, nagu tegid seda Paide linn ja Türi vald.