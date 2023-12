MTÜ Järvamaa Lasterikkad juhatuse liige Gerli Mass ütles, et kui 30 peret ei tundugi ehk nii suur arv olevat, siis inimesi üle lugedes saadi kokku päris suur arv. Need 30 peret olid esindatud kokku ligikaudu 150 inimesega, kellest umbes 100 olid lapsed. "Nii, et koos oli suur seltskond," sõnas ta.

Mass rääkis, et lapsed said vaadata erinevaid talus elavaid loomi, toita neid ning julgemad võisid ka hobuse seljas ratsutada. "Ise said lapsed käed külge lüüa piparkookide kaunistamisel ning grillida omale lõkkel viineri-tokisaiu ja vahukomme," märkis ta. "Ei pea mitu korda arvama, kui hästi need värskes õhus lastele maitsesid."