Swedbank annab hoogu kõrget rohemärgist taotlevale logistikakeskusele

24 200 m2 hoone kogumaksumus on üle 28 miljoni euro, milles Swedbank osaleb 17 miljoni euroga peafinantseerijana ettevõtte omafinantseeringu kõrval. „Infortar on meie pikaajaline klient ja meil on hea meel toetada teda äri laiendamisel. Infortari arendatava Rimi uue logistikakeskuse näol on tegemist tugeva projektiga, mis vaatab tulevikku ja arvestab igakülgselt kliendi vajadustega. Teenindusettevõttena tajume meiegi, kuidas ühtviisi oluline on võimaldada oma töötajatele kaasaegsed ja keskkonnasäästlikud töötingimused, nagu ka luua logistilised protsessid, mis teenindaks lõpptarbijat parimal võimalikul viisil. Ühtlasi rõõmustab meid see, et juba eos on Infortaril plaanis ehitada hoone, mis kvalifitseeruks hoonete mõistes maailma tippu kuuluvale rohemärgisele,“ kommenteeris Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt koostööprojekti.