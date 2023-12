Linnavalitsuse tänavatepühkimise standardid on paindlikud

Talve jõudmine Eestimaale on suur rõõm – ilus on ootuse aeg enne jõulupühi. Kesklinn särab tuledes, linnavalitsusel, tundub, et läheb samuti väga hästi, sest tuleilu pealt pole vaja sel aastal kokku hoida. Puhas rõõm! Samas näeme, et linnavalitsuse tänavate pühkimise standardid on paindlikud. See, mis valitseva liidu eelmisel aastal mõõdulintidega tänavatele tõi, paistab nüüd korras olevat. Linnarahval jälle kirjutamise jaks otsas, sest paksust sopast läbi trügides ei jõua teede laiust ja hangede sügavust mõõta. Kogu aur kulub linnatänavate läbimisele. Soovin jõudu nii läbijatele kui ka suure vaeva nägijatele, kes tänavate puhtuse eest hoolt kannavad.