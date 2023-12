Kohtumisõhtud “Kriisideks valmis” aitavad Järvamaal luua turvalisuse võrgustikku

Kohtumisõhtute fookuses olid külavanemad ja kogukondade eestvedajad. Nende kaudu suurendati turvalisuse võrgustiku loomist ning tugevdati koostööd kohaliku omavalitsuse juhtidega. Eesmärgiks oli jagada piirkondlikku kriisiinfot ja luua omavalitsuste ülene võrgustik, mis koosneb kogukondade esindajatest. Loodetavasti on tulemusena külavanemad teadlikumad oma rollist elanikkonnakaitse osas ja on kontaktiks omavalitsuse kriisikomisjonidele nii kriisiolukordades, elutähtsate teenuste toimimise häirete korral kui ka turvalisuse osas laiemalt. KOVide juhid on teadlikumad kogukondade probleemidest ning teevad külade ja seltside eestvedajatega turvalisuse alast koostööd.