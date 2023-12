Meeste ja naiste šokolaadimaitse on pisut erinev. Üldiselt eelistavad mehed tumedamat šokolaadi ja näiteks kõrge kakaosisaldusega Bitterit ostavad mehed naistest sagedamini. Seda üllatavam on asjaolu, et erandiks on Annekese tahvel, mis on ainus piimašokolaad, mida mehed naistest rohkem ostavad. Seejuures tasub märkimist, et kommide osas on naistel ja meestel ühine esimene eelistus – pralineekommid. Edasi lähevad arvamused juba lahku, naised eelistavad batoonikesi, mehed dražeesid.