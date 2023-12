Venipaki jõulueelne pakiveomaht kasvas kolmandiku

Eestis on Venipakil 151 pakiautomaati, mis kõik on paigaldatud viimase 12 kuu jooksul. "Tänavu tarnisime Eestis musta reede perioodil pakiautomaatide kaudu 10 protsenti pakkidest, mis oli peaaegu sama näitaja kui Lätis, kus Venipakil on 201 pakiautomaati. Leedus oli osakaal 20 protsenti ning seal on ka kõige laiem võrgustik, 251 automaati," lisas Kaldvee. Põhiosa moodustasid siiski kullertarned või äriklientide teenindamine.