Aasta viimased reitingud: Reformierakonna toetus on viimase viie aasta madalaimal tasemel

Aasta lõpus on erakondade toetusprotsendid stabiliseerunud. Liidrikohal jätkab Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva EKRE ees on 5,9 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 3,6 protsendipunkti kaugusele. Reformierakonna toetus on samas madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,3%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,58%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,86%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.