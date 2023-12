Türi spordihoone kolmas tegevusaasta möödus suuremate välismõjudeta

Türi spordihoone haldusjuht Martin Kaschan sõnas oma kokkuvõttes, et tänu sellele on nad suutnud kasvatada nii külastajate, kui korraldatud võistluste arvu. „Sel aastal on toimunud 73 erinevat üritust või võistlust,” märkis ta. „Kõige olulisem töövõit oli kindlasti kevadel, kui toimusid Eesti-Läti maavõistlusmängud võrkpallis. Suured tänusõnad siinkohal Kert Toobalile ja Eesti Võrkpalliliidule, kes selle võimalikuks tegi. Lisaks on hea meel olla koostööpartner lasteaedadele, koolidele ja spordiklubidele, kes meie võimalusi meelsasti kasutavad ja erinevaid üritusi ning võistlusi korraldavad kohalikele elanikele.”