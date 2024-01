Kaks sissemurdmust kahe nädala jooksul ⟩ Uksed maha, poest sigarette ja kallimat viina ehk Kiiresti sisse, kiiresti minema

Balder pakkus, et Albu pood võis kahel järjestikkusel korral varaste sihtmärgiks osutuda, sest on neile sobilik koht, kus tegutseda. "Pood asub väikses kohas, elumajadest kaugemal," põhjendas ta. "Meil on küll turvafirmaga leping, kuid ekipaaž reageerib sündmustele Paidest. Mina jõudsin esimesel korral sündmuspaika kaheksa ja teisel korral viie minutiga, kusjuures teisel korral ma turvafirmal enam välja sõita ei palunudki. Nende sõit oleks kestnud 30+ minutit. Samuti on sellistele sündmustele öisel ajal maakonnast reageerimas vaid üks patrull, jäljekoer, kriminalist ehk kõik muud spetsialistid peavad tulema kaugemalt, olgu Pärnust või Tallinnast ehk paratamatult on meie õhukeses riigis kogu vastutus pigem poepidajal endal."