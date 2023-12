Järvamaa haigla sünnitusosakonna ämmaemandusjuht Aiki Mäekivi ütles, et neil oli tõepoolest au üks jõululaps 24. detsembril ilmale aidata. "Tegemist oli poisslapsega," täpsustas ta.

Ta lisas, et jõulud on sünnitusosakonnas alati tore aeg ning töötajatelgi on omajagu elevust, ka sünnib mõni jõululaps või mitte. Lisaks jõulupoisile tänavu jõulupühade ajal Järvamaa haiglas rohkem lapsi ei sündinud.