KIK toetab 1,5 miljoni euroga looduskaitse ja metsanduse projekte

Eestimaa Looduse Fond sai rahastuse loodustalgute korraldamiseks kevadel, suvel ja sügisel üle Eesti kohtades, kus on looduse hoidmisel ja taastamisel tarvis inimese abikätt. „Aastate jooksul on üle 15 000 talgulise aidanud liike ja hooldanud või taastanud elupaiku, mis annavad võimaluse Eesti elurikkusel säilida. Näiteks kohe lõppeval puisniitudele pühendatud aastal käisid vabatahtlikud üheksat elurikkuse oaasi taastamas ja niitmas nii saartel kui mandril," selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman.

Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid tunneb heameelt, et EMÜ metsandusteadlased saavad uurida mitmeid olulisi teemasid. „Uuringud toovad ühiskonnale uusi teadmisi Eesti metsadest, nende kaitsmisest ja uuendamisest. Näiteks on väga oluline leida lahendusi, kuidas meie metsad tuleksid toime kliimamuudatuste negatiivsete mõjudega. Maaülikool on ainus kõrgemat metsandusharidust pakkuv ülikool Eestis. Järjepidevus, uurimisvaldkondade lai ulatus ning tihe rahvusvaheline koostöö on viinud meie metsandusteaduse maailma tippu, keskkonnaprogramm võimaldab meil süvitsi uurida olulisi teemasid Eesti metsade hea käekäigu tagamiseks.“