Ermi ütlust mööda on ilutulestiku suhtes jõudnud linnavalitusse kahetised seisukohad. Ühel poolt on linlastel ootus, et aastavahetust pidulikult tähistataks ja oleks põhjust keskväljakule kuuse juurde koguneda, nagu see on traditsiooniks kujunenud.