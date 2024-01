Eestis kehtib abieluvõrdsus

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lõpetatakse selle ajaloolise otsusega aastaid kestnud õiguslik segadus ning tagatakse turvatunne ja võrdsed õigused kõigile Eestimaa elanikele. "Seadused loovad selguse ning mõjutavad meie hoiakuid. Loodan, et taanduvad ka põhjendamatud hirmud ning selle otsuse kriitikud mõistavad, et kelleltki ei võeta midagi ära, vaid antakse paljudele meie seast hoopis midagi väga olulist juurde," ütles Riisalo.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.