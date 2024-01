2024. aasta tähtsaimad muudatused sotsiaalministeeriumi valitsemisalas

Õdede lähtetoetused. Õdede tervishoidu tagasi toomiseks loome järgmisel aastal väljaspoole suuremaid keskusi tööle asuvatele õdedele lähtetoetuse. Lähtetoetuse eesmärk on motiveerida teistes valdkondades töötavaid õe hariduse omandanud inimesi naasma tööle just tervishoidu, haiglatesse või tervisekeskustesse. Õdede tervishoidu tagasitoomine on õppekohtade arvu suurendamise kõrval täiendav võimalus õdede nappuse leevendamiseks. Õdedele makstakse ühekordset lähtetoetust 30 000 eurot.

Apteekrite lähtetoetused. Apteekrite jaoks muutub lähtetoetuste taotlemine paindlikumaks. Tingimustes kaob nõue, et tegemist peab olema piirkonnas esimese apteekriga. Samuti on edaspidi võimalik toetust taotleda ka apteekritel, kellel on eriala omandamisest möödunud rohkem kui viis aastat. Apteekrite lähtetoetuse suurus on 15 000 eurot, juhul kui apteeker asub tööle vähemalt 3 aastaks, ning 25 000 eurot, juhul kui apteeker asub piirkonda tööle vähemalt 5 aastaks.

Erivajadusega laste toetamine. Erivajadusega laste paremaks toetamiseks ja nende toimetuleku parandamiseks suunab riik 2024. aastal 3 miljonit eurot lisaraha rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks, et parandada teenuse kättesaadavust ning ennetada teenustele järjekordade tekkimist.

Kasuperede tugiteenuste toetamine. Vanemliku hooleta jäänud laste leidmiseks ja toetamiseks rahastab riik neile suunatud teenuseid 2024. aastal 1,2 mln euroga ja edaspidi ligi 1,5 mln euroga aastas.

Harvikhaiguste ravi. Aastatel 2024-2027 eraldab riik taotlusvooru kaudu heategevusfondidele 5 miljonit eurot aastas, et toetada harvikhaigustega laste ravi ja lapseeas alanud harvikhaiguste ravi. Eesmärgiks on seeläbi katta nii harvikravimite, tervishoiu- ja muude toetavate teenuste kui ka perede omaosaluse kulu. Harvikhaigus tähendab seda, et konkreetne haigus on haruldane ja teda esineb väga harva, kuid erinevad harvikhaigused puudutavad Eestis kokku kuni 100 000 inimest.

Muudatused toetuste maksmisel arvelduskontole. Tuleval aastal maksame inimesele kõik riiklikud hüvitised tema ühele arvelduskontole. Erinevate maksekanalite paljusus tekitas suuremat riski, et kõik väljamaksed ei pruugi õnnestuda, kuna näiteks hüvitise saaja võib unustada ühel kontol õigel ajal nime või muid andmeid muuta, aga teise arvelduskontoga on kõik korras. Muudatus puudutab ca 1500 inimest.

Tegevustoetused kaovad. Sotsiaalministeerium ei maksa edaspidi huviorganisatsioonidele tegevustoetusi, vaid jätkatakse ainult strateegilise partnerluse korras organisatsioonide rahastamisega. Sotsiaalkaitsevaldkonnas on sel aastal tegevustoetusi makstud kahele organisatsioonile summas 201 000 eurot.