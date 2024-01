Paide Linnameeskond kogunes esimesele treeningule pärast puhkust

Jõulude paiku teatas Linnameeskond koondiselegendi, eelnevalt FCI Levadias töötanud Tarmo Kingi palkamisest esindusmeeskonna abitreeneriks. Uue tiimiliikme lisandumisest rääkides vedas Paide loots näo naerule. “Tarmo ei vaja kellelegi tutvustamist. Olen temaga koos töötanud, tean tema tugevusi. Me kõik teame,” rääkis Stojkovic. “Mul on väga hea meel, et ta meiega liitus, saime juurde teadmisi ja kogemust, mida meie meeskonnale, ennekõike ründeliinile edasi anda.”

Vastates küsimusele, kas võime Kingi tegutsemise vilju hakata nägema juba eelseisva ettevalmistusperioodi kontrollmängudes, tõusis Stojkovici näole kaval muie. “Minu mängustiil ei ole kahe hooaja vahel muutunud,” sõnas ta muheledes. “Tahame mängida palliga, hoida palli, rünnata, kus vähegi võimalik. Olen öelnud, et minu eeskuju ja autoriteet maailmas on (Brightoni peatreener) Roberto De Zerbi. See pole muutunud ja kontrollmängudes me seda ka muutma ei hakka. Ja Tarmo Kingi mõju meie ründemängule saab olema kindlasti tuntav,” rääkis ta Paide Linnameeskonna kodulehe vahendusel.