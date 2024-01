Liisingautode hinnad kasvavad

Nii uute kui ka kasutatud autode puhul on eelistatuimad margid jäänud samaks. Esikohal on nii uute kui ka kasutatud autode seas Toyotad. Mõlemal juhul on Toyota populaarsus Eestis veelgi kasvanud. Kui 2022. aastal oli Swedbanki toel soetatud kasutatud autodest 9% Toyotad, siis mullu oli neid 13%. Ka uute autode puhul on Toyotade populaarsus kasvanud 22 protsendilt 24 protsendini. Eelistatuimaks mudeliks on seejuures jätkuvalt RAV-4. Tugeval teisel kohal on Škodad (Kodiaq ja Octavia) ning kolmandat kohta hoiab Volkswagen, millele järgnevad KIA ja VOLVO. Keskkonnasõbralike autode, mille C02 heitmed on kuni 130 g/km kohta, osakaal on jõudsalt kasvanud ja moodustab juba veerandi kõikidest liisingutest. Siin on selgelt näha, et eelistatuimad on just hübriidmootoriga autod, kõige kiiremini on kasvanud aga elektriautode arv, mille osakaal on eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud.