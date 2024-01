Kuigi ilmaportaalid ennustavad homseks suurt külma, ei jää viiendat korda toimuv Vodja rahvamatk ära. "Teekond on küll ligi 16 km, kuid kedagi hätta ei jäeta, väiksemate ja väetimate eest hoolitsetakse. Valvel on turvaauto," on korraldajad optimistlikud.