Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel valdavalt põhja- ja kirdetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 16-26, kohati kuni 30, saartel ja kohati rannikul 10-15 kraadi.