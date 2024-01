Hoonete energiatõhusust määrav digiaudit jõuab kinnisvaraomanikeni

"Hoonete energiasääst on kerkinud iga kinnisvaraomaniku prioriteediks ja kokkuhoiu kavandamisel on oluline saada ka ülevaade energiatarbimise hetkeseisust. Mõõtmise põhjal energiatõhususklassi arvutamine on selleks lihtsaim viis, mis annab hea üldpildi," ütles digiauditi projekti juhtivteadlane Martin Thalfeldt.