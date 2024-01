Perearst soovitab streigi ajal koolid ja lasteaiad siiski lahti hoida

"Õpetajad, mõelge oma kutsumusele ja oma ametile," kirjutab Joller. "Te peate tagama laste heaolu. Te ei annaks endale andeks, kui streigi tõttu mõni teie õpilane kannataks. Meil on lapsi, kes ei saa üksi koju jääda. Meil on lapsi, kelle jaoks söök koolis või lasteaias on ainus toit, mida nad päeva jooksul saavad. Meil on lapsi, kellele kool või lasteaed on ainus turvaline koht maailmas. Mis saab lastest, kelle psüühika COVIDi ajal isoleerituse pärast kannatas? Kui arstid streikisid, siis me olime kõik tööl, lihtsalt ei teinud plaanilist tööd. Kiirabi sõitis, EMO-d olid lahti, perearstikeskused võtsid vastu neid, kelle tervis oodata ei kannatanud. Me poleks suutnud inimeste kannatusi ja surma tegevusetult pealt vaadata. See oleks läinud vastuollu meie sügavaima olemusega, meie kutsumusega."