Uue nädala ilm toob plusskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, Lääne-Eesti saartel idakaaretuul 3–9 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul Põhja-Eestist alates läände ja edelasse ning tugevneb põhjarannikul hommikuks 5–10, puhanguti 15 m/s. Külma on 9–18, Lõuna-Eestis 18–25 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab kohati lund. Puhub läänekaaretuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14, põhjarannikul valdavalt läänetuul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhtupoolikul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb 1–7, Kagu-Eestis kuni 10 miinuskraadini.