EASi ja KredExi ühendasutus toetab kaheksat rahvusvahelist kultuuri- ja spordisündmust

Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik märkis, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Arvestades lähiturgude osakaalu kasvu turismistatistikas, on kõige kiiretoimelisem retsept inimeste siiatoomiseks head sündmused ja nende lojaalsed korduvkülastajad. Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning tõstab Eesti nähtavust rahvusvahelistel turgudel,“ kommenteeris Aavik.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud vooru eelarvemaht on 572 000 eurot, millest ligikaudu 300 000 läheb kultuurisündmuste ja ligi 272 000 eurot spordisündmuste toetamiseks. Kultuurisündmustest said toetuse festival I Land Sound 2024, Pärnu valgusteatri festival "ÖÖvalgel" 2024, VIII Narva Ooperipäevad ning Tallinn Music Week 2024. Spordisündmustest rahastatakse võidusõitu Estonian Grand Prix 2024, discgolfivõistlust Euroopa Discgolfi Festival 2024, laskesuusatamise IBU noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste korraldamist ning jalgrattavõistlust Tartu Rattaralli 2024, mis on UCI Gran Fondo World Series sarja etapp.

„Toetus on I Land Sound festivalile oluline vöimendus, et saarel loodud sümbioos kestliku korralduse, moodsa kunsti ning elujõulise kogukonna vahel saaks jätkuda ning meie sündmuse väärtused jöuaksid piiride taha, saaksid olla teejuhiks ning turismi väljundiks,“ kommenteeris toetuse mõju I Land Soundi festivalikorraldaja Paap Uspenski.

Tallinna Lauluväljakul 2024. aasta juulikuus toimuv Euroopa Discgolfi Festival toob meile koju kätte praktiliselt kõik maailma tippmängijad. „Toetuse abil saame ürituse kvaliteeti veelgi tõsta ning vaadata üle ka välisturgude suunal tehtavad turundustegevused. Meie eesmärgiks on discgolfi-turistile näidata, kui maagiline koht on suvine Eesti ning kui kõrgel tasemel siin rahvusvahelisi võistlusi osatakse korraldada,“ ütles Euroopa Discgolfi Festivali üks peakorraldajatest Matthias Vutt.

Arvestades väliskülastajate keskmist kulutust ööpäeva kohta, on toetatud sündmuste tekitatav hinnanguline majanduslik mõju ligikaudu 3,8 miljonit eurot.

Kokku toovad toetust saanud sündmused Eestisse mõjuhinnangu kohaselt üle 6000 väliskülastaja, kes veedavad Eesti majutusettevõtetes enam kui 26 000 ööd. „Kui turismis tervikuna on Tallinna osatähtsus välisturistide ööbimiste arvust umbes kaks kolmandikku, siis toetatud sündmused annavad tubli lisa väliskülastajate ööbimistesse ka mujal regioonides. Lisaks pikendavad need viibimist kohapeal ning toovad otsest tulu mitmetesse sektoritesse, nagu meelelahutusteenused, transport, majutus, toitlustus,“ sõnas Aavik.

Toetus on mõeldud välisturundus- ja korralduskuludeks. Ühe sündmuse toetus on maksimaalselt 75 000 eurot. Toetuse määr on kuni 70 protsenti, millele lisandub taotleja omafinantseering. (JT)