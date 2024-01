Aeg on märgata sotsiaalvaldkonna tublisid

„Sotsiaalvaldkonna inimesed seisavad ühiskonnas väga oluliste väärtuste eest - hool, märkamine, ligimese abistamine. Nende pidev pühendumus on kui kogukonna süda, mis peab lööma iga päev, et muuta inimeste elu paremaks. Kutsun üles kõiki esitama kandidaate, kelle töö on silmapaistvalt aidanud kaasa sotsiaalvaldkonna arengule ja inimeste abistamisele," sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees Kairit Lindmäe sõnul on käimasolev sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamise konkurss oluline võimalus esile tõsta sotsiaaltöötajaid, kes on oma pühendumusega märkimisväärselt muutnud inimeste elu paremaks.

„Tunnustamine on tagasiside tehtud tööle, et teed õiget asja, teed õigesti, hästi, sobival viisil ning oled oluline. Tunnustamine ja märkamine motiveerib edasi töötama. Tõstab enesehinnangut ja – kindlust, võimestab," selgitas Lindmäe.

Ta rõhutas, et sotsiaalvaldkonnas on tunnustamine eriti oluline, sest töötajad ei saa tihti positiivset tagasisidet oma klientidelt. Lindmäe tõi välja, et sotsiaaltöötajate pühendumine on toonud kaasa positiivseid muutusi ühiskonnas, suurendades inimeste toimetulekut ja iseseisvust.