KIK otsib ELWIND meretuulepargi keskkonnamõjude programmi koostajat

ELWIND projektijuht Tõnn Tuvikese sõnul on Eesti-Läti meretuulepargi eelarendamise projekti eesmärk luua soodsad tingimused taskukohase taastuvenergia tulekuks meie regiooni, millest võidavad nii kohalik kogukond kui Eesti ja Läti elektritarbijad. „Selleks teeb riik põhjalikud uuringud, kuidas Eesti meretuulepark mõjutaks keskkonda, sotsiaalmajanduslikku olukorda, elusloodust, merepõhja, visuaalset vaadet jne. Kui selgub, et uuritud ala sobib meretuulepargi rajamiseks, ei püstita riik seda ise, vaid ala hoonestusõigus suunatakse enampakkumisele. Tänu põhjalikele uuringutele on ettevõtetel enampakkumisel osaledes väga hea eelinfo, millistel tingimustel on võimalik alale meretuulepark rajada,“ lisas projektijuht.