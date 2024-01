Riigikogus käsitleti arupärimist rohepöörde mõju kohta

Regionaalminister Madis Kallas vastas Rain Epleri, Kert Kingo ja Kalle Grünthali esitatud arupärimisele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas rohepöörde mõju (nr 341) kohta.

Kallas selgitas, et kahtlemata on rohepöörde näol tegemist väga olulise mõjuga just toidutootmise sektorile ja eelkõige esmatootmisele põllumajanduses.

„Üldistades võib öelda, et kõik mõjud, mis tulevad rohepöördest, just ennekõike põllumajandusele, on peamiselt tingitud asjaolust, et kliimamuutustega tuleb arvestada,“ toonitas Kallas.

Ta selgitas, et rohepöördel võib-olla ei ole nii hea ja positiivne kuvand, kui seda on kestlik keskkonna kasutamine, keskkonnaressursside kasutamine. Selles osas on kindlasti vaja meil ühiselt pingutada. „Seetõttu ma ütlen, et Eesti on olnud kestliku ressursikasutuse koha pealt tasa ja targu liikuja. Me oleme teinud mitmeid õigeid otsuseid lähtuvalt sellest, kuidas on nende otsuste tegemine läinud meie lähiriikides,“ ütles minister. Ta nentis, et mitmete otsuste koha pealt me olemegi jäänud maha mõnes mõttes nendest trendidest ja nendest headest suundumustest, mis oleks võinud Eestis juba varasemalt olla kasutusel.