Kultuuripreemiad ootavad välja jagamist

Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid ja interpreete, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas.

Aasta kultuurielu edendaja preemia – aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on leidnud laiemat kandepinda maakondlikul ja/või vabariiklikul tasandil, määratledes ennast Järvamaa taustaga. Tema tegevuste kaudu on kaasatud kohalikud elanikud, loodud on kogukonda arendavad väärtused (huvitegevus, ajaloo- ja kultuuripärandit talletavad tegevused, näitused, ühistegevus). Eesmärgiks on inimeste kultuuriteadlikkuse tõstmine ja silmaringi laiendamine. Edasi antakse teadmisi/oskusi, mis suurendavad kogukonna ühishuvi. Kultuurisündmus on kaasanud kogu maakonna ja loonud positiivse kuvandi laiemalt. Läbi kultuurielu edendamise on Järvamaa elanikele ja külastajatele loodud võimalus saada osa kohalikust kultuuripärandist.