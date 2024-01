Paide Teatri endise näitleja lisandumine tõi uuele koduteatrile vaid rõõmu

„Oleme tagasi jõudmas Covidi-eelsete publikunumbriteni. Taastumine on olnud kiirem, kui loota ja arvata oskasime,” sõnas Rakvere Teatri direktor Velvo Väli. „Kindlasti on etenduste ja filmiseansside kõrval olulist lisaväärtust pakkunud Rakvere Teatri eriürituste sarjad. Oma publiku on leidnud nii filmi- kui muusikaviktoriin ja hästi on vastu võetud ka lavastuste eriüritused ja RT muusikasari,” avaldas Väli kasvava kultuurihuvi üle heameelt.