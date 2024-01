Teemehed võtavad tänavu Järvamaal ette hulga väikesemahulisi objekte

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi sõnas 2023. aastaks planeeritud töödest rääkides, et Koeru aleviku tee rekonstrueerimisel lootsid nad rohkem valmis saada kui tegelikult jõudsid. “Oisu lähistel ehitasime kokku ligi 5,5 km kruusateid ümber tolmuvabadeks. Arvestades, et kogu riigis jätkus eelarvest vahendeid kokku alla 18 kilomeetri jaoks, siis on see hea sõnum,” märkis ta. “Üks väike lõik (~1,8 km) asfaltkatet sai taastatud Mäo liiklussõlmes Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee osas.”