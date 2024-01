100aastane suuremat iluravi ei saa

1924. aastal türilaste annetuste toel valminud maja on üle elanud häid ja keerukamaid aegu. Seal on antud haridust, ent maja on täitnud ka haigla rolli. Saksa okupatsiooni ajal teise maailmasõja aegu kasutati gümnaasiumi haiglana ning aastatel 1942–1944 raviti seal Wehrmachti sõdureid. Pärast sõda sai majast aastakümneteks jälle haridustempel.