Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi statistikaamet prognoosis kunagi 2012. aasta rahvaarvu alusel Järvamaa elanike arvuks 2024. aastal 26 970 inimest, siis tegelik seis nii musta stsenaariumi ei peegelda. Seisuga 1. jaanuar 2024 elab Järvamaal 29 614 inimest. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on maakonnas ligi 200 inimest vähem, kuid rahvaarv on püsinud samas suurusjärgus nagu 2022. aasta alguses. Samas on esinenud aastaid, kui elanike arv on aastaga kahanenud 500 või 600 inimese jagu.

* Teisipäeval hargnes Järvamaal lahti imetabane lugu, mille peakangelane, Siberi haski verd Denzo leidis Türil ekslemise järel politsei abiga üles oma pere, kellest saatus oli ta poolteist aastat tagasi lahutanud. Märgiline oli seegi, et rännakud olid viinud koera oma kodust Pärnumaal Ikla piiri ääres keset Eestit Türile. Keegi ei tea, kus koer poolteist aastat oli. Iseseisvalt poleks ta ellu jäänud ja on ilmne, et ta elas kellegi juures ketikoerana, sest rihma rant oli kaelale tugevalt sisse sooninud. Teated Türi vahel ringi ekslevast haskit meenutavast koerast hakkasid valla rahva sotsiaalmeediakontodel levima esmaspäeval. Teda märgati sihitult ringi jooksmas ja inimesed muretsesid, et ilus koer võib auto alla jääda ja küllap teda otsitakse.