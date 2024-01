Linnameeskond täiendas ridu Itaaliast tulnud kodumaise jalgpallitalendiga

Robin Kane ütles lepingu sõlmimise järel, et Paide Linnameeskonnaga liitumine on talle suur au. “Olen õnnelik ja elevil, et saan veeta järgmised hooajad Linnameeskonna ridades,” lausus ta. “Usun, et kõik koos ühistesse eesmärkidesse täitmisse panustades me need ka saavutame. Meeskond on mind hästi vastu võtnud ning annan endast parima igal treeningul ja mängul!”