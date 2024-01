Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui arvestada seda, mis kõik maailmas toimub ja kui ebakindlalt paljud pered end tulevikku vaadates majanduslikult tunnevad, siis on lausa ime, et 2023. aastal sündis Järvamaa haigla sünnitusosakonnas 216 last, mida oli aasta varasemaga võrreldes vaid 15 last vähem. Tänavune esimene laps sündis Järvamaa haiglas 3. jaanuaril. See oli 3570 grammi kaalunud ja 52 sentimeetrit pikk tüdruk Cecilia Clausen. Tema ema Sandra Juninen ütles, et plaanis igal juhul tulla Paidesse sünnitama, sest väiksemas haiglas on kodune ja rahulik. «Lootsin väga, et minu vastuvõttudel olnud ämmaemand on ka sünnituse juures, kuid nii ei läinud. Samas kogesin, et sünnitusosakonnas on kõik sõbralikud ja abivalmis ning nad olid kõik sünnituse ajal minu päralt,» lausus ta.