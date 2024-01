Eesti aasta auto 2024 on Peugeot 408

„Kui 2021. aastal Porsche Taycan esimese elektriautona Eesti aasta auto tiitli võitis ning aasta hiljem Hyundai Ioniq 5 Taycani edu kordas, tundus juba, et viimase mitte-elektriautost Eesti aasta autona jääbki ajalukku 2020. aasta võitja Mazda 3,“ rääkis žürii esimees Tõnu Ojala. „Automaailm on aga praegu meeldivalt mitmekesine ja viimasel kahel aastal on esikohad läinud hoopis hübriidautodele – mullu võidutses Honda Civic ja seekord Peugeot 408.“