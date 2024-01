Uus külmalaine: kaitse kodust vara ja väldi rahalisi kulutusi

Torustiku pinnal olev kondenseerunud vesi soodustab temperatuuri tõustes toru sisepinna ja torus oleva vee jahtumist. Analoogne protsess toimub ka maapinnaga sulaperioodil ning külmumisoht jätkub. Sulaperioodil, mil maapinnale tekkib sulanud lumest veekiht, võib maapinna külmumise piir veelgi alaneda. „See tähendab, et kui näiteks käreda külmaga oli maapinna külmumispiir umbes 1,10 m, siis peale sula on see juba 10 cm sügavam ehk 1,20 m sügavusel,“ selgitas Kristiina Soovik.

„Külmalaine põhjustab inimestele palju muresid – tuba võib olla jahe, auto ei pruugi käivituda ja tuleb hoolega läbi mõelda, kuidas lapsed külmetumata kooli ja lasteaeda saaksid. Seetõttu on arusaadav, et inimestel ei tule esimese asjana meelde veetorud ja veearvesti, aga torude lõhkemine ja veearvesti väljavahetamine on rahalised kulud, mida saab vältida. Nii nagu iga tehnika, vajab ka veesõlm töökorras olemiseks plusskraade ja odavam on selle peale mõelda juba enne kahju sündimist,“ soovitas Soovik.