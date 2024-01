Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnameeskond ja Järvamaa kutsehariduskeskus sõlmisid Paide muusika- ja teatrimajas olnud galal ühise eesmärgi lepingu jalgpalliakadeemia loomiseks ja arendamiseks. Juba sellest sügisest alustab tööd jalgpalliakadeemia esimene kursus, kus noortel on võimalik siduda erialaõpingud tippjalgpalluriks saamisega. Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams selgitas, et jalgpalliakadeemia idee pole sündinud üleöö. «Teemat on arendatud juba üle viie aasta ja selle käigus on olnud kohtumisi nii Paide gümnaasiumi kui ka Järvamaa kutsehariduskeskusega,» lausus ta.

* Paide jalgpallihalli projekteerimiseks ja ehituseks korraldatud teise riigihanke odavaim pakkumine on 3 477 000 eurot. Kuna ka odavaim pakkumine osutus kallimaks, kui eelarves selleks raha on, tahab linnavalitsus suurendada projekti omaosalust 600 000 euro jagu. Paide linnavolikogu järgmisele istungile jõuab eelnõu, millega linnavalitsus palub volikogult nõusolekut suurendada projekti omaosalust 1,1 miljoni euroni. Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et lisaks 500 000 eurole soovib linnavalitsus omavahenditest lisada veel 300 000 eurot ja laenata sama palju juurde.

* Järva valla 47. A. H. Tammsaare nimelise kirjanduspreemia kandidaadid selgusid lugejate ja hindajate koostöös. Inimesed üle Eesti said 1.–10. detsembrini anda teada oma lemmikust 2023. aastal ilmunud Eesti autorite teoste seas. Järva vallaraamatukogu direktori Karmen Velitschinsky sõnul ilmub eriti palju raamatuid aasta viimasel kolmel kuul ja lemmikteoste nimekiri oli pikk. «Seepärast on ka nominente tavalisest rohkem, sõelale jäi üheksa eriilmelist teost,» sõnas ta.

* Mittetulundusühing Paikass, kes päästis sügisel endiste omanike hüljatud vana pimeda koera Hassu, teatas nädalavahetusel rõõmusõnumit, et inimestele hinge pugenud koer on leidnud uue kodu. Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et Hassu kolis Harjumaale Kosele, kus tema uuel pererahval on oma maja ja suur aed. «Ta saab elada pererahvaga koos toas ja aias vabalt ringi kepselda. Peremees ja perenaine on väga toredad noored inimesed. Hassu hüppas rõõmuga autosse,» lausus Piisner liigutatult.

* Sel nädalal startis taas suusaliidu ja SA Eesti Terviserajad projekt «100 suusatundi», mille kestel annavad endised tippsuusatajad ja kümned treenerid ühe nädala jooksul üle Eesti algajatele ja harrastajatele tasuta suusatunde.