Uuring: eestlased teavad üllatavalt vähe kaasaegsetest elektriautodest

„Uurisime inimestelt kuivõrd nad nõustuvad erinevate elektriautode kasutamist puudutavate väidetega ja märkimisväärselt suur osakaal oli neid, kes vastasid, et nad „ei oska öelda“ – sõltuvalt küsimusest 30%-70%. See näitab, et kõigil valdkonnaga seotud osapooltel on suur töö veel teha, et inimeste teadlikkust tõsta ja umbusku elektriautodesse hajutada,“ ütles Volkswageni maaletooja Møller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak.

500 vastajaga üle-eestilises uuringus osalenutest pea 30% arvas, et praegu turul olevate uute elektriautode keskmine sõiduulatus ühe laadimisega on 200 km ja veidi enam (35%), et see on 300 km. Kusjuures siin lahknesid oluliselt meeste ja naiste arvamused – naistest enim arvas, et uute autode keskmine sõiduulatus on 200 km ja mehed, et 300 km. „Tänapäeva elektriautode keskmiseks sõiduulatuseks võib pidada juba üle 400 km, väiksema akuga mudelitel 300+ ja võimsamad mudelid küündivad juba üle 600 km. Muidugi, talvel on sõiduulatused lühemad, kuid uute elektriautode puhul saab ikkagi ühe laadimisega üle 300 km sõita. Mudeli valikul on oluline hinnata oma iganädalast sõiduvajadust. Uuringu põhjal sõidab 40% vastanutest nädalas vaid kuni 100 km,“ lisas Salak.